Efter timelang debat er koranloven vedtaget i Folketinget

Efter en flere timer lang debat i Folketingssalen er loven mod utilbørlig behandling af skrifter med betydning for trossamfund - ofte omtalt som koranloven - torsdag eftermiddag vedtaget.

Det er sket med stemmerne 94 for og 77 imod.

Loven gør det blandt andet strafbart at afbrænde koraner og andre bøger med betydning for religiøse samfund. Strafferammen er op til to års fængsel.

Under debatten har næsten hele oppositionen med undtagelse af De Radikale været på talerstolen og udtrykt heftig kritik.

Artiklen fortsætter under annoncen

De Konservatives Mai Mercado mener, at Koranen nu står over både Grundloven og Bibelen. Fra Nye Borgerliges Pernille Vermund lød det, at regeringens ministre havde taget islamiske love med sig hjem fra klimatopmøde i Dubai.

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, gjorde scoren op, som den ser ud i hendes øjne: 1-0 til islamisterne.

- Ufrie muslimske kræfter kommer til at kræve mere og mere. Og nu ved de, at de kan koste rundt med et flertal i Folketinget, sagde hun.

Undervejs gentog blandt andre Pernille Vermund sit partis ønske, at koranloven burde sendes til folkeafstemning. Det kræver, at 60 mandater er for. Men det var blandt andet SF dog ikke med på.

Vermund agter dog at "samle underskrifter fra danskerne", selv om det ikke har nogen politisk effekt.

- Vi kan ikke stoppe denne indskrænkning af ytringsfriheden parlamentarisk. Men vi kan række ud til danskerne - det skal vi gøre, sagde hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen præsenterede første gang sin idé om et lovforslag, der skulle forbyde koranafbrændinger, i august.

Lovforslaget blev først fremsat i september og siden i en revideret udgave, hvor blandt andet en sætning om kunstneres ret til utilbørlig behandling af de pågældende genstande blev ændret, ligesom det blev indskærpet, at det kun var forbudt at behandle skrifter utilbørligt og ikke genstande som først nedskrevet i loven.

Loven kommer, efter at der over foråret, sommeren og efteråret har været en række koranafbrændinger, der har skabt vrede i flere muslimske lande.

Loven har skabt voldsom debat både i og uden for Folketinget. Mens regeringen finder, at der er tale om en "nålestiksoperation", har det meste af oppositionen argumenteret for, at loven er et knæfald for utilfredse lande i Mellemøsten.

/ritzau/