Efter triste sager strammer Coop krav til legetøj

Forbrugere skal kunne stole på, at legetøj fra i Danmark er fuldstændig i orden, siger kvalitetschef i Coop.

Coop har valgt at indføre varedeklarationer på al legetøj, der indeholder kemi, som sæbebobler, legetøjsslim og det meget omtalte skumlegetøj squishies.

Det sker i kølvandet på en række sager om legetøj med ulovligt indhold af skadelige kemiske stoffer. Virksomheden kalder sagerne "triste".

Kravet træder i kraft onsdag, forklarer kvalitetschef i Coop, Malene Teller Blume.

- Det har vi valgt, fordi vi gerne vil sikre os, at vores leverandører har dokumentationen, så vi undgår uheldige sager, som vi har set, hvor produkter ender i butikker, selv om de ikke overholder loven, siger hun.

Coop køber det meste af sit legetøj af danske importører og grossister. Varerne er typisk produceret i Kina.

Som det ser ud nu, er der ifølge Coop ikke et lovkrav om, at en importør af legetøj skal være i besiddelse af al dokumentation.

Den kan blot blive fremsendt fra en leverandør, hvis en myndighed spørger efter den. Men det er en svaghed i lovgivningen, vurderer kvalitetschefen.

Hun mener, at det vil gøre en forskel, hvis leverandørerne er tvunget til at informere om, hvilke kemiske stoffer legetøj indeholder.

- Forbrugeren skal kunne stole på, at legetøj, der er købt i danske butikker, er fuldstændig i orden.

- Men hvis man nu ønsker at undgå for eksempel konserveringsmidler af hensyn til allergier, så har man muligheden for at læse på deklarationen, hvilke stoffer produktet indeholder, siger Malene Teller Blume.

I sidste ude meldte regeringen ud, at den vil gøre det lettere at straffe de butikker og grossister, der sælger farligt legetøj.

Men miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener ikke, at varedeklarationer er den rigtige vej at gå.

- Jeg er bange for, at man med en varedeklaration kommer til at give oplysninger, man ikke kan bruge til noget, sagde ministeren under et samråd i sidste uge.

Tidligere kunne man blive straffet, hvis man var klar over, at man solgte ulovligt legetøj.

Til juli næste år kan man blive politianmeldt, selv om man ikke har vidst, at der var tale om varer med skadelige stoffer.

/ritzau/