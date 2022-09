Efter vinterhjælp er Søren Papes næste træk at sænke skatten

Står det til De Konservatives formand og statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, bør yderligere inflationshjælp til danskerne ske ved at sænke skatten for alle og samtidig holde igen i den offentlige sektor.

Et bredt flertal i Folketinget heriblandt De Konservative blev fredag enige om en aftale under navnet vinterhjælp, der gennem flere initiativer sikrer inflationshjælp.

Aftalen indeholder blandt andet en sænkelse elafgiften, en indefrysningsordning for el- og gasregninger samt en større børnecheck.

Men der er ikke brug for mere målrettet økonomisk hjælp til bestemte grupper som eksempelvis gennem børnechecken næste gang, mener Søren Pape.

Han peger i stedet på sit partis omdiskuterede 2030-skatteplan som yderligere inflationshjælp.

- Jeg synes, at vi politikere skal være ærlige og sige til danskerne, at vi ikke kan tage initiativer, der gør, at folk ikke kan mærke det her. Det her gør ondt på danskernes økonomi, og vi kan prøve at afbøde det, siger Søren Pape.

- Så er det, jeg lige så stille siger, at jeg synes, man skal lette skatten. Og hvis det ikke skal puste til inflationen, skal vi modgå det med tilsvarende reduktioner. Derfor har jeg sagt, at vi må have en tilbageholdenhed i den offentlige sektor.

Søren Pape har lørdag i helsidesannoncer i to aviser samt på sociale medier udfordret statsminister Mette Frederiksen (S) til en ny statsministerdebat.

Han vil have statsministeren på banen med Socialdemokratiets bud på en 2030-plan.

- Jeg synes, at det er helt grotesk, at danskerne skal spænde livremmen ind og vende hver en krone, mens vi har Socialdemokratiet, der siger, at vi bare skal fortsætte med at lade den offentlige sektor vokse over årene med et tocifret milliardbeløb.

- Det synes jeg er en debat værd i en valgkamp, siger den konservative statsministerkandidat.

Søren Pape Poulsen slår dog fast, at hans inflationshjælp "jo ikke løser alt".

- Der er ingen partier, der kan løse det her. Der er inflation, og det er virkelig, virkelig barsk. Men noget kan vi gøre. Og hvis vi letter skatten og holder lidt igen på det offentlige forbrug, er der også en mulighed for, at danskerne kan trække vejret og komme lidt bedre igennem, siger han.

De Konservatives 2030-plan indeholder blandt andet et højere beskæftigelsesfradrag, afskaffelse af topskatten, og at elafgiften sænkes til EU's mindstesats.

Det skal finansieres igennem blandt andet produktivitetsforbedringer i det offentlige forbrug og et stop for tilgang til efterløn frem mod 2030.

Siden fremlæggelsen af planen og alt imens, der har være flere kritiske historier om Papes nu tidligere ægtefælle, er partiformanden gået tilbage i målinger.

Eksempelvis i Voxmeters ugentlige måling for Ritzau om vælgernes foretrukne statsministerkandidat. Her er Pape på to uger gået fra 35,2 procent til 30,8 procent af vælgerne, der peger på ham.

Han kalder det "forventeligt", at han er faldet efter præsentationen af 2030-planen, der er "klar og tydelig borgerlig". Han anerkender også, at sagerne om hans private liv "helt sikkert" har haft en indflydelse ligeså.

/ritzau/