Efteråret er højsæson for ekstremt tidlige fødsler

Årstiderne kan muligvis spille en rolle, når det gælder børn, der bliver født lang tid før den planlagte termin.

Et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der er 25 procent flere ekstremt tidlige fødsler om efteråret sammenlignet med om vinteren, hvor der er færrest.

Det er dog uvist, hvorfor det forholder sig sådan. Det siger professor Anders Hviid ifølge seruminstituttets hjemmeside.

- I vores studie kan vi ikke komme det nærmere, hvilke faktorer der er forbundet med risikoen for ekstremt tidlig fødsel, og som samtidigt ændrer sig med årstiderne.

- Det kan være infektioner, vejret, fysisk aktivitet, ernæring eller noget helt andet, siger han.

Ekstremt tidlige fødsler er defineret som fødsler, hvor graviditeten varer mindre end 28 uger. En normal graviditet er som udgangspunkt 40 uger.

Hvert år er der ifølge Dansk Præmatur Forening cirka 250 børn herhjemme, der bliver født ekstremt for tidligt.

Børnene er mere skrøbelige, har en lavere fødselsvægt og kræver ifølge foreningens hjemmeside som regel intensiv pleje over to til tre måneder.

Man ved, at rygning og stress kan være nogle af risikofaktorerne.

Det nye er, at årstiden også kan have en betydning.

Professor Anders Hviid kalder perspektiverne i studiet "spændende". Selv om det ikke er muligt at komme med en entydig forklaring på årstidernes betydning.

- Perspektiverne er spændende, og vi har nu nogle gode ledetråde, vi kan forfølge i vores videre arbejde.

- Vi håber, at vores forskning kan være med til give en bedre forståelse af, hvorfor nogle kvinder føder ekstremt tidligt i graviditeten, og på sigt forhindre at det sker, siger han.

Lægerne er de senere år blevet bedre til at behandle for tidligt fødte børn. Chancen for, at de kan leve et normalt liv uden mén, er større end nogensinde før.

Studiet er baseret på data fra i alt 1,1 millioner graviditeter i perioden fra januar 1997 til december 2016.

I løbet af perioden var der 2009 ekstremt tidlige fødsler. Det svarer til 0,18 procent af alle graviditeter i studiet.

Resultatet af studiet er netop blevet offentliggjort i det medicinske tidsskrift Jama Network Open.

