Efterårets covid-vaccine var mindre effektiv over for nye varianter

Det seneste efterårs covid-19-vaccine var mindre effektiv over for nye covid-varianter end over for tidligere varianter.

Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI).

Ved smitte af en ny covid-variant kaldet "BA. 2.86" beskyttede vaccinen omkring 64 procent mod indlæggelse umiddelbart efter vaccination. Vaccinen beskyttede omkring 75 procent mod tidligere varianter.

Årsagen er, at vaccinen var målrettet en anden variant af covid-virussen, lyder det i pressemeddelelsen fra SSI.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vaccinen var målrettet varianten XBB. 1.5. Det var dog andre varianter, der endte med at dominere vinteren over, og derfor var vaccinen mindre effektiv over for disse, lyder det.

Det kan også have noget at gøre med befolkningens generelle immunitet, vurderer Christian Holm Hansen, der er biostatistikker, epidemiolog og leder af studiet.

- Det kunne tyde på, at grunden er, at befolkningens immunitet stammer mere og mere fra smitte med eller vaccination mod tidligere varianter såsom XBB, siger han i pressemeddelelsen.

Studiet er udført blandt 3862 personer i alderen 65 år eller ældre, som testede positiv for covid mellem oktober og december 2023.

Studiet undersøgte, om folk blev mere syge, når de var smittet med nye varianter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi fandt ingen tegn på øget risiko for hospitalsindlæggelse eller indlæggelse på intensivafdelinger blandt personer, som var smittet med de nye varianter - i forhold til personer, som var smittet med andre varianter, fortæller Christian Holm Hansen.

Han pointerer desuden, at vaccinen stadig virker.

- Det er vigtigt at bemærke, at selv om vaccinen var mindre effektiv mod disse nye varianter, så beskytter den stadig og nedsætter risiko for infektion og covid-19-sygdom, siger han.

/ritzau/