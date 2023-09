Efterårets vaccinationer foregår på landets apoteker

Til oktober kan danskere over 65 år og sårbare grupper blive vaccineret på et regionalt vaccinationssted eller et af de apoteker, som tilbyder vaccination.

Det drejer sig både om vaccinationer mod covid-19 og influenza.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det står fast efter, at vaccinationsopgaven har været i udbud.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det skal være nemt for danskerne at blive vaccineret, og det vil apotekernes åbningstider og geografiske spredning bidrage til, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i pressemeddelelsen.

Foruden apotekerne vil der være regionale vaccinationssteder, hvor borgere kan booke tid til at blive vaccineret.

Adresser og åbningstider for de regionale vaccinationssteder bliver meldt ud på vacciner.dk hvor det også vil være muligt at se, hvilke apoteker der tilbyder vaccination.

Det er også på vacciner.dk, at man booker sin vaccinationstid. Borgerne vil få direkte besked i e-Boks eller per brev, når de kan booke tid.

Regionerne vil med visitationshjælp fra kommunerne nå ud til borgere, som skal vaccineres i eget hjem, ligesom borgere på plejehjem vil få tilbudt vaccinationer af regionerne.

Vaccinationsperioden begynder 1. oktober 2023 og varer indtil 15. januar 2024.

/ritzau/