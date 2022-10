Efterårsferien byder på sol og mulighed for nattefrost

Efterårsferien kommer både til at byde på temperaturer på op mod 20 grader og mulighed for nattefrost.

Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

Mandag kommer til at starte med et regnvejr, der skal passere Danmark.

- Det starter med at regne i den nordvestlige del af landet om formiddagen og store dele af eftermiddagen, siger Trine Pedersen.

- Længere mod syd og øst vil det nok være en mere skyet dag, hvor det først er i løbet af eftermiddagen og aftenen, at vi for alvor får regn.

På trods af regnvejret beskriver Trine Pedersen mandag som en mild dag. Temperaturen vil mange steder i landet ligge på mellem 13 og 17 grader.

- I de sydlige egne kan det måske blive helt op til 19 graders varme.

Tirsdag kan byde på lidt byger, men den overordnede besked er, at der bliver gjort plads til solen på ugens anden dag.

Onsdag og torsdag ser også ud til at blive nogle rigtig flotte dage, hvor solen også får rig mulighed for at titte frem.

Men det stille vejr midt på ugen kan også føre til, at mange kan få en lille efterårsoverraskelse, hvis de står tidligt op torsdag morgen.

- Det stille og klare vejr kan også betyde, at vi især torsdag morgen kan stå op til, at der er rim på græsset, og at der har været nattefrost, siger Trine Pedersen.

Kommer der nattefrost, bliver det i størstedelen af landet med undtagelse af landets kyster.

Det er ikke første gang dette efterår, at der er registreret nattefrost i Danmark.

Ifølge DMI's hjemmeside blev der registeret -0,5 grader ved Ikast 20. september.

Når ferieugen slutter fredag, er det igen med at få regnjakken på.

- Fredag begynder det at blive skyet igen, og det begynder også at presse på med regn fra sydvest.

- Det er en uge, der slutter og starter med regn, men som er rigtig flot i midten, siger Trine Pedersen.

/ritzau/