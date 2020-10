Efterårsferien takker af med fint og køligt vejr

De kommende dage bliver ganske solrige, men luft fra det nordøstlige Skandinavien holder temperaturerne nede.

Efterårsferien har budt på flot vejr med en hel del solskin, og det varer ved både fredag og i weekenden. Men det varme tøj skal nok frem af skufferne, fordi de kommende dage bliver ganske kølige.

Tidligt fredag er det rigtig koldt mange steder i landet med temperaturer nær nul.

- Vi har her til morgen temperaturer tæt på eller lige under frysepunktet i Jylland og på Sjælland. I Midtjylland har vi målt minus 0,5 grader, siger Erik Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Bilister, der er tidlig på færde i Midt- og Østjylland samt længere nordpå, skal være opmærksomme på tågebanker, men de bliver snart fortrængt af solen.

- Det bliver en flot begyndelse på fredagen med masser af sol, men i eftermiddag kommer der skyer, og det kan også dryppe lidt i de sydlige og østlige egne, siger han.

En kold luft fra det nordøstlige Skandinavien giver beskedne temperaturer på 10-12 grader med svag vind.

Natten til lørdag vil temperaturen igen falde til nær frysepunktet.

- Lørdag formiddag ser også ud til at blive flot med sol, men om eftermiddagen begynder skyer at komme ind over hele landet begyndende med Nordjylland, siger Erik Hansen.

Også lørdag bliver det mellem 10 og 12 grader, og det ændrer sig ikke søndag.

- Eneste forskel på søndag er, at vinden kommer rundt i vest. Der kommer lidt sol, men ikke så meget som de to foregående dage, siger Erik Hansen.

I næste uge bliver vejret mere omskifteligt med noget lunere temperaturer, end tilfældet er denne weekend.

/ritzau/