Efternavnet handler i stigende grad om individet, ikke slægten

Kort før jul kunne Kristeligt Dagblad bringe historien om, hvordan stadig færre danskere benytter sig af de traditionelle efternavne som Jensen og Hansen. Det er imidlertid ikke en ny tendens.

Historisk set er et efternavn, der ender på -sen, et såkaldt patronymikon, det vil sige et navn, der er afledt af faderens fornavn. Jens Hansens far hed Hans. Det gjaldt også kvinder. Karen Madsdatter var således datter af Mads. Hvis der var brug for at specificere yderligere for at kende forskel mellem forskellige Jens’er, hvis fædre hed Hans, kunne folk få eller tage et tilnavn efter deres funktion eller tilhørssted. Så kunne man kende forskel på Jens Hansen Møller og Jens Hansen Søndergaard.