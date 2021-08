Efterretningstjeneste: Kabuls fald kom hurtigere end ventet

15. august havde Taliban kontrollen over Afghanistans hovedstad, Kabul.

Seks dage før vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), at det var "mindre sandsynligt", at Kabul ville falde i 2021.

Efterretningstjenesten undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse ville gå, erkender FE i en pressemeddelelse.

Folketingets partier blev orienteret om vurderingen på en briefing 9. august.

- Det var ikke en overraskelse, at Kabul faldt, men hastigheden, som det skete med, havde vi ikke anset som sandsynlig, siger Svend Larsen, fungerende chef for FE, i pressemeddelelsen.

- Vi baserede vores vurderinger på det efterretningsgrundlag, vi havde til rådighed fra blandt andet egen indhentning, Forsvaret og internationale partnere, men det har vist sig, at vores vurdering simpelthen var for optimistisk.

FE oplyser videre, at efterretningstjenesten løbende har vurderet sandsynligheden for, at Kabul ville falde i hænderne på Taliban.

Erfaringerne vil nu blive inddraget i den videre proces.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tidligere forklaret, at analyser og efterretninger om situationen i Afghanistan var "helt afkoblet fra virkeligheden. Det kalder på selvransagelse".

Ifølge klassificerede dokumenter, som Berlingske har set, advarede chefen for de danske styrker dog allerede i juni i en rapport om, at den afghanske hær var i opløsning, og at Taliban rykkede hastigt frem mod hovedstaden Kabul.

Chefen for de danske styrker i Afghanistan kommer dog ikke med et nøjagtigt bud på, hvornår Taliban kunne forventes at indtage Kabul.

I Forsvarsministeriet oplyste presseafdelingen til Berlingske, at hverken ministeriet eller forsvarsminister Trine Bramsen (S) har modtaget ugerapporten - eller kendte indholdet af den.

Hos Udenrigsministeriet var meldingen følgende:

- På baggrund af arkivsøgning ses hverken Udenrigsministeriet eller udenrigsministeren at have modtaget den omtalte rapport.

Danmark og andre vestlige lande er i fuld gang med at evakuere statsborgere og lokalt ansatte afghanere fra lufthavnen i Kabul efter Talibans magtovertagelse.

