Efterretningstjeneste kan ikke umiddelbart genskabe sms'er

Politiets teknikere har gjort, hvad der kan gøres i forhold til at genskabe slettede sms'er, som Minkkommissionen har efterspurgt.

Det konstaterer Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) via en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Og tjenesten kan ikke selv bidrage yderligere.

- FE kan på det foreliggende grundlag ikke pege på yderligere undersøgelser, som kunne være iværksat for at fremfinde og eventuelt genskabe de pågældende beskeder, hedder det.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) deltager tirsdag i et lukket samråd i Granskningsudvalget.

Her skal de to ministre svare på, hvad regeringen har gjort for at genskabe sms'er. Beskederne er slettet på telefoner tilhørende centrale aktører, herunder statsminister Mette Frederiksen (S) og topfolk i Statsministeriet.

Minkkommissionen undersøger forløbet, der i november 2020 førte til aflivning af alle mink i Danmark. Kommissionen har bedt flere ministerier udlevere sms'er. Det skete allerede i foråret.

Men topfolk i Statsministeriet og Mette Frederiksen kunne ikke efterkomme ønsket. Det kom senere frem. Deres telefoner var indstillet til automatisk sletning af beskeder efter 30 dage.

Kommissionen har efterspurgt sms'er, der er afsendt fra de centrale aktører omkring beslutningen i begyndelsen af november 2020.

Siden blev politiet sat på opgaven med at genskabe sms'erne. Men Rigspolitiets center for cyberkriminalitet, NC3, formåede ikke at trylle dem frem.

Det meddelte Justitsministeriet efter kommunalvalget i november. På et efterfølgende møde i Granskningsudvalget besluttede medlemmerne at indkalde Bramsen og Hækkerup i et lukket samråd.

En række sms'er er dog kommet frem fra dagene, da beslutningen blev truffet.

Det gælder blandt andet beskeder sendt af Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

I beskeder til daværende departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet Per Okkels lægger hun pres på for at få daværende faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak til klart at udtrykke, at det var nødvendigt at aflive mink.

/ritzau/