Efterskole skal teste 600 elever to gange om ugen

Landets efterskoler åbner igen mandag, med to ugentlige test og afstandskrav, efter tre måneders nedlukning.

På Danmarks største efterskole, Oure Sport Performing Arts, kan eleverne efter næsten tre måneders hjemsendelse nu vende tilbage.

Åbningen af efterskolerne sker som led i regeringens genåbningsplan for samfundet.

Efter både hjemsendelser og restriktioner mener forstander på Oure efterskole, Mette Romer Søborg, at der er kommet en ny normal for efterskolelivet. Hun mener dog ikke, at det påvirker elevernes glæde ved et efterskoleophold.

- Vores elever nyder stadigvæk at være her, og de er rigtig gode til, at overholde de restriktioner, vi opsætter.

En af de mest markbare restriktioner er et to meters afstandskrav, når eleverne ikke er til klasseundervisning eller er sammen deres faste gruppe på efterskolen.

Trods restriktioner er det stadig muligt at dyrke sport på efterskolen, forklarer forstander Mette Romer Søborg.

- Man kan sagtens spille håndbold eller fodbold, det er bare vigtigt at man tager sig sine forbehold, særligt med hygiejnen, siger hun.

Hun fortæller at skolen er klar til genåbning efter en weekend fyldt med forberedelser, for at efterskolens 600 elever kan vende tilbage. Blandt andet har de fokuseret på logistikken bag de mange test, som både lærere og elever skal have foretaget to gange om ugen.

- Når cirka 1000 elever skal testes på både efterskolen, højskolen og kostgymnasiet, kræver det en del logistik.

Ifølge formand for Danske Efterskoler, Torben Vind Rasmussen, er der ikke nogen efterskoler, som har nået at slå dørene op allerede søndag, hvilket ellers har været muligt.

Det er i følge Mette Rommer Søborg regionernes ansvar at stille test til rådighed for efterskolen. Men de blev først informeret om, hvordan de mange test skulle foregå fredag

Ifølge Mette Rommer Søborg er det årsagen til, at skolen ikke har nået at åbne dørene allerede søndag.

/ritzau/