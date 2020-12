Efterskoler går fri af tiltag: Elever kan blive på skolen

Skoleelever fra 5. klasse og op sendes hjem fra onsdag i flere kommuner. Det gælder dog ikke for efterskoler.

Fra på onsdag sendes skoleelever fra 5. klasse og opefter i 38 kommuner hjem for i stedet at modtage digital undervisning.

Det er et af tiltagene, der mandag blev meddelt for at bremse den stigende coronasmitte.

Eleverne på efterskolerne i de berørte kommuner kan dog blive på skolerne. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Ritzau.

Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, siger til DR, at eleverne ikke bør rejse hjem i mellemtiden.

- Vi anbefaler vores elever, at de bliver på skolen indtil jul. Men det er kun en anbefaling baseret på almindelig sund fornuft, siger han til DR.

Selv om efterskoleeleverne kan blive på skolerne, må der dog ikke opstartes nye korte kurser over julen.

/ritzau/