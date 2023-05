Efterskoler kræver klart svar fra regeringen om 10. klasse

Efterskolerne er bestemt ikke glade for forslaget om at lade den nuværende 10. klasse erstatte af et ungdomsår uden eksamener, sådan som Reformkommissionens anbefaling lyder.

Det bliver, siger Efterskoleforeningens formand, Torben Vind Rasmussen, langt dyrere for en normal familie at sende barnet på et ungdomsår end en 10. klasse i nuværende form på grund af et lavere offentligt tilskud.

Og så påpeger han, at det er en ulempe at have et år afkoblet fra grundskolen:

- Jeg blev lidt ramt ved fremlæggelsen af forslaget af, at det er uden eksamen, og så kan man bare surfe igennem. Det er en underkendelse af værdien i efterskoler i dag, siger han.

- Hele dannelseselementet er fuldstændig fraskrevet.

Reformkommissionen kom med sine anbefalinger onsdag formiddag.

Et af de mest omtalte er at afskaffe 10. klasse og erstatte den med et toårigt forløb, som i kommissionens forslag har navnet Højere Praktisk Eksamen (hpx).

Det henvender sig til unge, der vil noget andet end det rent boglige og retter sig mod, at de unge efterfølgende kan tage eksempelvis en erhvervsuddannelse.

Som substitut for 10. klasse på efterskolerne lægger kommissionen altså op til et ungdomsår uden eksamener.

Formand for Reformkommissionen Nina Smith lagde ved præsentationen af forslaget vægt på, at efterskoletraditionen i Danmark skal bevares.

- Vi mener, at de (efterskolerne, red.) har en virkelig vigtig plads i mange unges liv. De er en kæmpe succes. Efterskolerne er bestemt vigtige, sagde hun.

Det gør dog ikke Torben Vind Rasmussen mindre bekymret. Og han er heller ikke blevet betrygget af de politiske meldinger fra især Socialdemokratiet, der hidtil er indløbet.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke lagt sig fast på noget endnu. Men han kalder Reformkommissionens forslag for visionært og vil nu drøfte det grundigt.

Til gengæld er Venstre lodret imod, hvilket Torben Vind Rasmussen finder lidt trøst i:

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi kan gå ud til familierne i Danmark og sige, at der også om et, to og fem år er et tilbud efter 9. klasse. Der må jeg sige, at den fuldstændig klare besked politisk har vi ikke fået i dag, siger efterskole-formanden.

/ritzau/