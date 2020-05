Efterskoler og forlystelsesparker har meget høj smitterisiko

Der er høj risiko for smitte med coronavirus ved åbning af efterskoler, forlystelsesparker og fitnesscentre.

Efterskoler, forlystelsesparker, natklubber, spillesteder, fitnesscentre og sportshaller vurderes at have meget høj risiko for smittespredning, hvis de åbner igen.

Det viser et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets partiledere. Ritzau har set notatet, der er tilsendt forud for forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark.

Til gengæld vil smitterisikoen være lav ved at åbne biblioteker, museer og zoologiske haver.

Vurderingen er foretaget af Statens Serum Institut, der påpeger, at vurderingerne er usikre og forenklede.

/ritzau/