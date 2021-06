Efterspørgslen på skrottede vacciner stiger markant

Mandag blev vaccinationskalenderen udskudt igen. Efterfølgende steg efterspørgslen på de skrottede vacciner.

Siden mandag er efterspørgslen på de skrottede vacciner steget markant.

Det måtte Practio, der står for at vaccinere med disse, sande. Det fortæller læge og medstifter af selskabet, Jonas Nilsen.

- Jeg sad og kiggede på vores tæller for bookinger, og den begyndte lige pludselig at gå opad, så jeg kunne jo regne ud, at der var kommet en nyhed, siger han.

- Så kunne jeg se, at vaccinationskalenderen var blevet udskudt igen, og så gav det jo meget god mening.

Siden mandag eftermiddag er antallet at nytilmeldte til tilvalgsordningen for de skrottede vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson steget med flere tusinde.

På nuværende tidspunkt sidder mere end 30.000 personer således i kø til en lægekonsultation, der skal afgøre, om det er forsvarligt at vaccinere dem med en af de to vacciner.

Vaccinerne er taget ud af det officielle vaccinationsprogram i Danmark, fordi der er registreret tilfælde af meget sjældne blodpropper.

/ritzau/