Eftertragtet tunfisk er tilbage: Forskere beder om hjælp til kortlægning

Øresund har sommeren igennem haft besøg af store tunfisk, der har boltret sig i vandet på jagt efter sild og makrel.

Nu vil forskere fra DTU Aqua kortlægge tunfiskens udbredelse i danske farvande.

Derfor opfordres strandgæster, fiskere og lystsejlere til at bidrage med deres iagttagelser.

- Vi kan bruge observationerne til at vise, hvor og hvornår de (tunfisk, red.) er til stede, siger professor Brian MacKenzie, DTU Aqua.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blåfinnet tun er en af de største og hurtigste fisk i havet og en af verdens mest eftertragtede fisk.

Tunen vejer typisk mellem 200 og 400 kilo, men kan veje helt op til 700 kilo. Desuden kan den svømme op til mellem 70 og 80 kilometer i timen.

Fisken har fået tilnavnet "havets blågule torpedo".

Tunfisk var tidligere en hyppig gæst i danske farvande, men i slutningen af 1960'erne forsvandt fisken og var væk i mere end 50 år.

I slutningen af 2010'erne begyndte den igen at dukke op Øresund, Kattegat og Skagerrak. Uden at forskerne helt ved hvorfor.

Det kan have noget med stigende havtemperaturer og forekomster af byttedyr at gøre. Men andre faktorer kan også spille en rolle.

- Hvis vi opdager, at der er nogle bestemte steder, hvor offentligheden ser dem tit, kan vi undersøge det nærmere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Er der for eksempel særlige strømforhold, dybde eller forekomster af byttedyr de pågældende steder, siger Brian MacKenzie.

Borgere kan indrapportere deres observation på to måder. Det kan ske via den gratis app "Fangstjournalen", som DTU Aqua har udviklet, eller det kan ske via e-mail eller telefonisk kontakt til DTU Aqua.

Forskerne er interesserede i foto- eller videooptagelser, stedet for observationen samt tidspunktet på dagen.

- Der er mange andre naturvidenskabelige undersøgelser, som bruger borgernes egne observationer til at beskrive naturen, for eksempel tilstedeværelse af fugle, insekter og blomster.

- Så jeg tror, at vi kan lave noget lignende med tun, siger Brian MacKenzie.

Tunfisk er fredet i danske farvande. I 2022 blev der dog fastsat en kvote på fem ton tunfisk, som lystfiskere kunne ansøge om at få del i.

/ritzau/