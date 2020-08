Egon Olsens fængsel er solgt: Skal omdannes til et boligområde

Området omkring Vridsløselille fængsel er blevet købt af PKA og entreprenørvirksomheden A. Enggaard.

Det nedlagte Vridsløselille Fængsel i Albertslund, som er kendt fra "Olsen Banden", er blevet solgt og skal omdannes til en ny bydel med boliger.

Det er pensionskassen PKA, der sammen med entreprenørvirksomheden A. Enggaard har købt grunden på 160.000 kvadrater, der huser fængslet.

Det oplyser PKA i en pressemeddelelse.

Grunden skal primært bruges til at opføre boliger i en grøn bydel. Samtidig skal der bygges et bofællesskab for seniorer. Parterne håber også at kunne bygge institutioner som børnehaver og vuggestuer.

- Sammen med A. Enggaard ser vi frem til at skabe en sammenhængende bydel med fokus på fællesskab, bæredygtighed og foreningsliv, siger Jon Johnson, der er administrerende direktør for PKA.

- Den kommer til at rumme boliger til alle aldre, og den skal bidrage til den omkringliggende by, så naboerne og foreningslivet i Albertslund også får glæde af området, siger han i en pressemeddelelse.

Vridsløselille Fængsel blev indviet i 1859, og den sidste fange forlod fængslet i 2016. De indsatte blev i stedet overdraget til Storstrøm Fængsel på Falster.

Frem til 2018 blev fængslet desuden brugt som institution for frihedsberøvede asylansøgere.

Selv om grunden nu er solgt, og området skal omdannes til en ny bydel, er planen, at man skal bevare dele af fængslet.

Det gælder blandt andet den berømte port, hvor Egon Olsen gik ud af efter endt afsoning i "Olsen Banden", og Benny og Kjeld ventede med flag udenfor.

I virkeligheden er fængslet blandt andet kendt for en spektakulær flugtaktion 27. august 1995, hvor en gummiged bragede gennem fængselsmuren og lavede et 13 meter stort hul.

Efterfølgende flygtede 12 fanger - flere af dem var drabsmænd og narkohandlere. De fleste fik højst et par uger i friheden, inden de igen var bag tremmer. En enkelt nåede til udlandet, men blev også anholdt.

Det hele blev filmet, og episoden er Danmarks vel nok mest omtalte flugtaktion.

/ritzau/