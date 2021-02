Egtvedpigen der slet ikke er fra Egtved

* Egtvedpigen er et af de mest berømt fund fra bronzealderen i Nordeuropa og blev fundet ved den jyske by Egtved for 100 år siden onsdag den 24. februar.

* Trods navnet viser senere års analyser, at hun slet ikke voksede op i Danmark, men først kom til Egtved kort før sin død.

* Analyser af Egtvedpigen viser, at bronzealdermennesket rejste over lange afstande på relativt kort tid.

* Den nyeste viden om Egtvedpigens liv baserer sig på analyser af såkaldte strontiumisotoper. Her er hår, tandemalje, negle samt tekstiler blevet undersøgt.

* Menneskers rejser kan spores i strontiumisotoper, fordi de findes i undergrunden i forskellige varianter, alt efter hvor man befinder sig geografisk.

* De kan analyseres hos mennesker, fordi isotoper havner i planter, dyr og mennesker gennem indtag af mad og vand.

* Knogler, tænder, negle og hår dannes på forskellige tidspunkter i livet, og dermed kan analysen vise, hvor personen har levet i forskellige perioder af sit liv.

Kilde: Nationalmuseet.

/ritzau/