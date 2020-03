Egypten stopper al flyrejse ind og ud af landet

1000 danskere er i øjeblikket registreret på Udenrigsministeriets liste over danskere i Egypten, oplyser det.

Om få dage vil der midlertidigt ikke lette eller lande fly i Egyptens lufthavne. Landets regering har vagt at suspendere al flytrafik fra torsdag 19. marts klokken 12.00.

Det meddeler Egyptens regering ifølge det danske udenrigsministerium.

Derfor skal man som dansker i Egypten undersøge mulighederne for at rejse ud inden, skriver ministeriet.

- Ønsker du at rejse til Danmark, bør du undersøge mulighederne for udrejse inden torsdag, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Indtil videre vil flytrafikken være indstillet fra torsdag og frem til 31. marts.

Omkring 1000 danskere finder sig på nuværende tidspunkt i Egypten, vurderer Udenrigsministeriet.

Hertil skal der dog tages forbehold for, at ikke alle nødvendigvis har tilmeldt sig Udenrigsministeriets danskerliste. Og at der derudover kan være nogle, som ikke har meldt sig af listen igen, efter at de er vendt hjem til Danmark.

Søndag lukkede Marokko, der er et andet nordafrikansk land, ligeledes for al flytrafik ind og ud af landet.

Dermed stod flere end 1000 danskere tilbage i landet uden mulighed for at komme ud.

Tirsdag meddeler de marokkanske myndigheder imidlertid, at man vil tillade knap 100 flyvninger ud af landet med turister, der indtil videre har været strandet i Marokko.

Mandag meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at der ligeledes var blevet nedsat et taskforce, som skal forsøge at hjælpe danskerne hjem.

På verdensplan er der noteret over 110.000 danskere uden for landets grænser.

De lande, hvor der er flest registrerede danskere, er blandt andet Spanien med over 19.000, Thailand med over 11.000 og USA med omkring 10.000 danskere.

Jeppe Kofod har ad flere omgange opfordret danskere, der endnu ikke har registreret sig på Udenrigsministeriets lister, til at gøre det hurtigst muligt.

Mandag meddelte ministeren desuden, at man arbejder sammen med nabolande og i EU på, hvordan man koordinere indsatsen for at få statsborgere hjem fra de forskellige lande, hvor de risikerer at strande.

/ritzau/