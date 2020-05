Ejere af umærkede katte kan miste retten til bortløbne kæledyr

Minister vil ændre regler og presse katteejere til at få deres kæledyr registreret.

Katte uden en tatovering i øret eller en chip under pelsen, der løber hjemmefra og ender på internater, bør være tabt for ejerne fra det øjeblik, de kommer på internatet.

Sådan lyder et forslag fra fødevareminister Mogens Jensen (S).

I dag skal et internat efterlyse en ejer til en umærket, bortløben kat i 72 timer, før det må sælge katten på ny. Men det vil regeringen gøre op med.

Forslaget skal lokke de sidste katteejere til at registrere deres kæledyr. Det skal igen gøre det nemmere at få bortløbne katte ud af de danske internater, hvor der er stadig flere katte.

Fødevareministeren peger på en undersøgelse fra Københavns Universitet, der viser, at antallet af katte på danske internater er vokset med 250 procent siden 2004.

Undersøgelsen har blandt andet fundet, at der i 2017 var næsten 11.000 katte på internat.

- Kattene hober sig op på de danske katteinternater. Der er behov for, at vi gør en langt større indsats for, at katte bliver mærket og registreret. Det er baggrunden for regeringens forslag, siger Mogens Jensen.

Han medgiver, at der er en risiko for, at flere ejere mister deres kat.

- Man har en risiko for at miste sin kat allerede i dag, siger han.

- Vi ønsker at sikre, at katteejere får et langt større incitament til, at de mærker deres kat. Derfor foreslår vi at ændre på de juridiske forhold, sådan at en katteejer ikke har ret til at få sin kat tilbage, hvis den ikke er mærket.

- Det tror jeg, vil gøre det langt mere attraktivt at få mærket sin kat og få den registreret.

Registreringen af katten er stadig frivillig. Det er blot ejernes retsstilling, hvis katten løber umærket bort, der svækkes.

For hunde er det et lovkrav, at hunden registreres. Det skyldes, at hunde kan gøre skade, som deres ejere er ansvarlige for.

Hvis katteregistreringen blev et lovkrav, ville det gøre fundet af en herreløs kat til en politiopgave. Og det ønsker fødevareministeren ikke, lyder det.

/ritzau/