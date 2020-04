Ejere og udlejere: Boliglov rammer stadig andelsboliger hårdt

Lovforslaget gør andelsboliger mellem 15 og 20 procent mindre værd, vurderer ejendomsorganisation.

Der er ikke ændret på, at regeringens lovforslag om at sætte hårdere ind mod boligspekulanter, som skal førstebehandles i Folketingssalen tirsdag eftermiddag, vil gøre et ordentligt indhug i de danske andelsboligers værdi.

Det vurderer EjendomDanmark, der repræsenterer en stor del af de danske ejere og udlejere af boliger.

Organisationen forudser et fald på mellem 15 og 20 procent i andelsboligernes værdi.

- Det, vi vil se i de kommende år, er desværre et prisfald på andelsboliger. Og coronakrisen gør det desværre ikke bedre. Så den enkelte andelshaver må desværre nok se frem til en ringere værdi, siger EjendomDanmarks øverste direktør, Jannick Nytoft.

I februar lød vurderingen nogenlunde den samme fra banker som Nordea og Jyske Bank. Men boligminister Kaare Dybvads (S) svar var, at bankerne burde vente på lovforslaget, før de vurderede andelsboligernes tab.

Nu er lovforslaget så kommet. Det skal blandt andet sikre, at huslejen i udlejningsboliger ikke stiger, når en investor køber boligen.

Men det er ikke noget, som andelsejerne bør betale for, mener EjendomDanmark.

- Det er ikke fair, hvis en person har brugt en masse penge på at købe en andelslejlighed, og vedkommende måske risikerer ligefrem at skylde mere, end vedkommende ejer. Det synes jeg, ikke er fair, siger Jannick Nytoft.

Regeringen indgik boligaftalen i januar med SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti.

Partierne ønsker blandt andet at indføre en karensperiode på fem år, før en ny ejer af en udlejningsejendom kan hæve huslejen. Og det er netop det, der kan ramme andelsboligerne.

Karensperioden risikerer - som loven også sigter efter - at skræmme investorer væk fra at købe sig ind i udlejningsejendomme.

Andelsboliger er undtaget fra karensperioden. Men fordi de skal vurderes på lige fod med udlejningsejendomme, kan nedgangen den type boligers værdi ifølge EjendomDanmark smitte af på andelsboligerne.

- Andelsboligejendomme er typisk gamle udlejningsejendomme. Når de falder i pris, vil andelsboligejendomme også falde i pris. For de skal sælges på fuldstændig lige vilkår. Så det er det samme regelsæt, der gælder, siger Jannick Nytoft.

