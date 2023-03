Ekschef for PET og it-ekspert: Lav regler for apps på arbejdsmobiler

Der bør laves fælles regler for offentligt ansattes brug af arbejdstelefoner og de apps, der må installeres på dem.

Det mener Troels Ørting Jørgensen, der blandt andet har været operativ chef i PET og har haft forskellige stillinger ved EU's politiagentur, Europol.

Han har også været chef for et globalt center for cybersikkerhed i World Economic Forum, der afholder verdensøkonomiske topmøder i Davos i Schweiz.

Han bakker op om en opfordring fra Ingeniørforeningen. Foreningen opfordrer til, at offentlige myndigheder får en langt mere kritisk og konsekvent tilgang til, hvilke apps medarbejderne må have installeret på deres telefoner.

Samtidig bør regeringen lave nogle fælles regler.

Meldingen kommer efter flere ugers debat om især det sociale medie TikTok og den risiko for overvågning, der er ved at have den på sin telefon.

- Normalt er jeg ikke tilhænger af forbud, men i det her tilfælde er man nødt til at lave den sondring, at når man har en arbejdstelefon, er den primært til for arbejde, siger Troels Ørting Jørgensen.

- Man bør ikke gå den vej, man gør i øjeblikket, nemlig hvor man har en arbejdstelefon, der også er privattelefon. Man bør have en arbejdstelefon med kun arbejdsrelaterede applikationer, så ingen TikTok, ingen Facebook, ingen LinkedIn. Så kan man have en privattelefon, hvor man har de apps, der er relevante for én, lyder det.

Center for Cybersikkerhed, CFCS, fraråder statslige ansatte at bruge en række apps på arbejdstelefoner. Samme direkte opfordring gælder ikke kommuner og regioner eller virksomheder.

CFCS anbefaler de enkelte aktører at lave en risikovurdering.

Men det skaber usikkerhed, når nogle myndigheder forbyder bestemte apps som TikTok, mens andre nøjes med at fraråde det, mener Ingeniørforeningen.

