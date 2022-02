Eksformand Thulesen Dahl ligner DF's næste forsvarsordfører

Dansk Folkepartis tidligere formand Kristian Thulesen Dahl ser ud til at blive ny forsvarsordfører i partiet, hvor han forlod posten som formand 23. januar.

Intet er dog formelt på plads endnu.

Gruppeformand Peter Skaarup (DF) har til Ritzau oplyst, at han regner med, at ordførerskaberne kommer på plads tirsdag i næste uge.

Til Ekstra Bladet bekræfter den nyvalgte DF-formand Morten Messerschmidt, at det umiddelbart er planen, at Thulesen Dahl bliver forsvarsordfører:

- Det har ikke været formelt oppe endnu. Men ja, det er planen.

Messerschmidt udtalte tirsdag, at Thulesen Dahl har udtrykt ønske om at arbejde med udenrigspolitik. Og Messerschmidt tilføjede, at han regner med, at den tidligere formand kommer til at arbejde med udenrigs- og forsvarspolitik.

Nuværende forsvarsordfører Søren Espersen (DF) siger til Jyllands-Posten, at Thulesen Dahl afløser ham på posten.

- Jeg har aftalt med Kristian Thulesen Dahl i går, at han bliver forsvarsordfører, siger Espersen til avisen.

Thulesen Dahl oplyser til Ritzau, at intet er på plads, og at han afventer situationen.

Espersen fortsætter som udenrigsordfører. Det oplyser han selv. Dermed er der lagt op til, at Espersen og Thulesen Dahl kører parløb, når forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig går i gang. Det nuværende forsvarsforlig udløber ved udgangen af 2023.

Tirsdag faldt gruppeledelsen på plads i DF. I den sammenhæng led Messerschmidt to nederlag.

Messerschmidt havde indstillet til, at René Christensen afløste Skaarup som gruppeformand. Messerschmidt havde desuden indstillet til, at Dennis Flydtkjær (DF) afløste Thulesen Dahl i gruppeledelsen. Thulesen Dahl har selv ønsket at udtræde.

Begge dele blev stemt ned af et flertal i folketingsgruppen på 16 medlemmer. Skaarup endte med at fortsætte som gruppeformand. Og Hans Kristian Skibby blev stemt ind i gruppeledelsen. Det var altså på bekostning af Flydtkjær.

Folketingsgruppen har og er fortsat splittet i forhold til Messerschmidt som partiets formand. Flydtkjær er Messerschmidt-støtte. Flydtkjær ville have sikret et flertal bag formanden i gruppeledelsen, hvis han var blevet valgt.

Skibby ønskede, at Martin Henriksen var blevet ny DF-formand i stedet Messerschmidt.

