Eksgeneralsekretær melder sig ud af K og opfordrer Pape til at gå af

De gode historier står ikke i kø i øjeblikket hos De Konservative.

Tidligere på måneden meldte den forhenværende konservative formand Lars Barfoed sig ud af partiet og ind hos Moderaterne.

Og sagen om, hvorvidt europaparlamentarikeren Pernille Weiss skal være spidskandidat eller ej til næste års valg til EU-Parlamentet, fylder en del forud for partiets landsråd i næste måned.

Senest er det onsdag kommet frem, at Peter Sterup, der er tidligere folketingsmedlem og tidligere generalsekretær for De Konservative, har meldt sig ud af partiet.

Det sker efter 58 års medlemskab. Det skriver Berlingske.

Sterup mener, at den konservative formand, Søren Pape Poulsen, bør trække sig fra posten.

- I et politisk parti sker det jo mange gange, at man ikke er enig med sit parti. Men når man næsten hele tiden er uenig, må man jo overveje, om det ikke er tid til at sige stop, siger Sterup til Berlingske.

Han var generalsekretær fra 1992 til 1998. Fra 1989 til 1990 var han desuden medlem af Folketinget.

Sterup kritiserer en række forhold hos De Konservative anno 2023: Partiet førte en skidt valgkamp sidste år, partiet burde være gået med i en regering hen over den politiske midte efterfølgende, og "Pape kan ikke længere sælge partiets politik og bør gå af som formand", mener han.

- Det er konservativt DNA at være borgerlige stemmer, der arbejder og søger indflydelse, når der er mulighed for at få det. Det gik man ikke efter, og sandheden er jo, at vi skulle have været dér, hvor Moderaterne er i dag, siger Sterup.

Til Berlingske udtaler politisk ordfører Mette Abildgaard (K), at hun ikke kan genkende Sterups kritik. Hverken af partiet eller Pape. Hun siger, at der i baglandet var stor opbakning til ikke at gå i regering.

