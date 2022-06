Ekshooligan er idømt forvaring for en række overgreb mod flere drenge

En 29-årig mand fra hooliganmiljøet i Brøndby er onsdag eftermiddag blevet idømt en de hårdeste straffe i det danske retssystem - forvaring. Det har Retten i Glostrup afgjort.

Manden er dømt for i en årrække at have begået seksuelle overgreb mod en række drenge og unge mænd, der også var en del af miljøet. Derudover er han dømt for overgreb mod en kvinde.

Anklager Morten Frederiksen kalder efter domsafsigelsen sagen "usædvanlig". Det er blandt andet de mange forurettede, det store antal overgreb, og den lange periode, det er foregået.

- Det gør alt sammen, at det er svært at finde nogen som helst paralleller, siger han.

De unge mænd blev misbrugt i et stærkt homofobisk og lukket miljø, hvor man ikke taler med politiet. Og det var ifølge retten blandt andet den kultur og 29-årige Kevin Werners position som leder, der gjorde overgrebene mulige.

Den 29-årige groomede dem - gjorde dem klar til overgreb - og sørgede for at have noget på dem, så de ikke ville fortælle om forbrydelserne. Hvis de gjorde, risikerede de at blive udstødt af miljøet som homoseksuelle.

En mentalundersøgelse i forbindelse med retssagen har vist, at Kevin Werner har psykopatiske og narcissistiske træk. Retslægerådet har i forbindelse med sin undersøgelse anbefalet forvaring som straf.

Blandt argumenterne for forvaring er blandt andet risikoen for, at den 29-årige begår lignende kriminalitet i fremtiden.

Og det er anklager Morten Frederiksen enig i.

- Jeg har sjældent set en mentalundersøgelse, der var så klar om, at det her er en person, som er farlig. Og det er det, som er baggrund for den forvaringsdom, der kommer.

- Han var farlig, han er farlig og vil fortsat være farlig i en lang periode fremover, siger han.

Retten valgte ved domsafsigelsen at følge Retslægerådets anbefaling - og anklagemyndighedens påstand.

Ved domsafsigelsen onsdag tog dommeren sig tid til at gennemgå den nu dømte mands forklaring, og hvorfor retten har valgt at forkaste den. Blandt andet fandt de ikke Kevin Werners forklaring om et komplot mod ham troværdig.

Modsat fandt retten vidnernes forklaringer troværdige, da de var enslydende.

Den 29-årige mand ankede dommen på stedet. Han vil frifindes. Det betyder, at Østre Landsret også skal vurdere sagen.

