Eksistenstruet østat tegner medlemskab af dansk klimaklub

Tuvalu, en eksistenstruet østat i Polynesien med et indbyggertal som Hobros, slutter sig til den danskledede alliance Boga, som arbejder for at udfase olie og gas.

Premierminister Kausea Natano har underskrevet aftalen med minister for udviklingssamarbejde og klimapolitik Dan Jørgensen (S) i Doha tirsdag.

- Det er klart, at det er meget vigtigt, at vi får nogle af de lande med, som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne, og som også har en stemme, der lyttes til i de internationale klimaforhandlinger, siger Dan Jørgensen.

Boga står for "Beyond Oil and Gas", og formålet er at få udfaset olie og gas.

Kernemedlemmer forpligter sig til at afslutte nye licens- eller udbudsrunder for olie- og gasproduktion.

- Når Tuvalu siger: Hør her, hvis ikke den rige verden anerkender, at noget af den olie og gas, der er i undergrunden, skal blive der, så kan vi ikke redde et land som vores. Det har en vis gennemslagskraft, siger Dan Jørgensen.

Alliancen har nu 18 kernemedlemmer.

Der bor ifølge FN-tal knap 12.000 mennesker i Tuvalu, som omfatter flere koraløer og atoller.

Øerne har et samlet areal på 26 kvadratkilometer, hvilket er en anelse større end Anholt.

Kun tre stater i verden er mindre - målt på areal - end Tuvalu: Stillehavsøen Nauru, fyrstedømmet Monaco i det sydlige Frankrig og Vatikanstaten i Rom.

Det højeste punkt på Tuvalu er lidt over 4 meter over havet, som har været stigende i en årrække.

SPØRGSMÅL: Det kræver næppe den store overtalelse at få et eksistenstruet land som Tuvalu med i denne alliance. Er det rigtigt?

- Det er klart, at det er selvfølgelig sværere at få de lande, som rent faktisk skal ændre deres egen adfærd, med. Det er også hovedformålet med alliancen. Og der har vi jo heldigvis også en række lande med udover os selv.

Danmark og Costa Rica tog initiativ til Boga i forbindelse med FN-klimatopmødet i Glasgow i 2021.

- Kombinationen af de forskellige typer lande skulle meget gerne give en stærk stemme i de internationale klimaforhandlinger.

Store olieselskaber fejrede historiske overskud sidste år blandt andet på grund af krigen i Ukraine. Samtidig kunne flere store vindmølleproducenter som Vestas og Siemens fremvise underskud.

SPØRGSMÅL: Går det egentlig ikke den helt forkerte vej i øjeblikket?

- På nogle parametre går det den forkerte vej, fordi der faktisk bliver lavet investeringer rundt om i verden også i helt nye boringer, hvor man skal finde olie og gas steder, hvor man ikke udvinder det i dag.

- På andre områder går det heldigvis den rigtige vej. Vedvarende energi leverer mere strøm til mennesker på kloden end nogensinde før.

Dan Jørgensen mener, at alliancen har muskler i klimaforandringerne i FN-regi, hvor han selv har ledet delforhandlinger.

På det seneste klimamøde i Egypten sidste år bidrog Boga ifølge ministeren til, at man kunne tale med større vægt i armlægningen om en tekst om udfasningen af olie og gas.

Selvom man ikke kom i mål som ønsket, fik man 80 lande med, herunder store olieproducenter, hvis nationaløkonomi til dels er baseret på udvinding af olie og gas.

- Der er ingen tvivl om, at det, at vi kan tale med en stemme i disse forhandlinger, er dagsordensættende. Det kan vi simpelthen se, fordi vi i forhandlingerne diskuterer nogle formuleringer, som vi har foreslået.

Udover Tuvalu har Kenya sagt, at landet er interesseret i at komme med. Der forhandles også med andre lande.

- Det er klart min forventning, at der inden COP28 (FN's næste klimamøde, red.) er flere lande med, siger Dan Jørgensen.

Aftalen med Tuvalu er indgået i Doha under en FN-konference om verdens mindst udviklede lande.

