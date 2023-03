Ekskluderet formand forsætter som løsgænger i Folketinget

Lars Boje Mathiesen fortsætter som medlem af Folketinget, efter at han er blevet ekskluderet af Nye Borgerlige for at stille "abnorme" pengekrav ifølge partiet.

Det siger han fredag formiddag i radioprogrammet "Det blå hjørne" på Radio 4. Torsdag aften blev ekskluderet af partiet, men han vil forsætte sit politiske virke.

- Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg sidder stadig i Folketinget, siger han på spørgsmålet om, hvorvidt han fortsætter som løsgænger.

Han krævede et formandshonorar og ville have udbetalt 350.000 til hans personlige konto som led i en brandingkampagne, men partiet mener, at honoraret er urimeligt, og at de 350.000 tilhører partiet.

Han uddyber, at han ikke melder sig ind i hverken Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance, som han tidligere har siddet i byrådet for i Aarhus.

Pia Kjærsgaard, der også deltager i radioprogrammet, afviser, at han kan blive medlem af Dansk Folkeparti, som allerede har optaget Mikkel Bjørn Sørensen og Mette Thiesen, der har forladt Nye Borgerlige.

Dansk Folkeparti kan endelig se fremad efter en tumultarisk periode, hvor partiet mistede en stribe folketingsmedlemmer.

- Det har været en hård tid for Dansk Folkeparti. Jeg begynder at trives i min hverdag, jeg er i godt humør, jeg glæder mig til at komme på Christiansborg. Så skal vi ikke begynde at komme ud i nye problemer.

- Hvis du kom ind i vores parti - og det gør du ikke, det er du heller ikke interesseret i. Så ville det være lidt anderledes, siger Dansk Folkepartis stifter.

De 350.000 skulle udbetales til Lars Boje Mathiesens private konto, hvilket undrer Pia Kjærsgaard.

Hun påpeger, at pengene - med hendes erfaring - bør udbetales på en foreningskonto, som hører under partiet. Så slipper man for at betale skat.

- Hvis man modtager sponsorater, så sætter man det ind på foreningens konto. Så er der ikke noget overhovedet problem i det, siger hun til Radio 4.

Konstruktionen skyldes ifølge Lars Boje Mathiesen, at han gerne ville sikre sig, at det foregik korrekt, og at der blev betalt skat af pengene.

Det havde parterne dog undgået, hvis pengene var blevet udbetalt til en støtteforening, der knytter sig til et parti.

Nye Borgerlige mener, at pengene er partiets, mens Lars Boje Mathiesen mener, at pengene blev doneret til ham personligt.

Han erkender i programmet, at pengene skulle bruges i en personlig brandingkampagne, hvilket partiet har modsat sig.

