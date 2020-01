Eksminister: Danmark spiller kun lille rolle i Mellemøsten

Situationen i Mellemøsten er så tilspidset, så den danske regerings tilbageholdenhed er korrekt, mener Engell.

I det store billede har Danmark ikke så meget at skulle have sagt omkring den tilspidsede situation i Iran og Irak.

Derfor ville det ifølge politisk kommentator og tidligere konservativ forsvarsminister Hans Engell også være underligt, hvis S-regeringen kom med offensive udmeldinger i forhold til Mellemøsten nu.

- Indtil nu har regeringen håndteret sagen lige efter bogen, siger Engell.

- Situationen i Mellemøsten er livsfarlig. Det er en kogende gryde, og ingen kan vide, hvor det lander, siger Engell.

Han mener, at en borgerlig regering også havde gjort det samme som den nuværende S-regering.

I de seneste dage er situationen i Irak spidset til. Det er sket, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Drabet har vakt stor vrede i Iran.

Danmark er en lille spiller i det store billede, mener Engell.

- Det er først og fremmest de centrale magter, altså USA, Iran, Irak, Israel, Saudi-Arabien og til nød Kina og Rusland, som er hovedspillerne, mens Europa og EU står lidt i kulissen.

- Så derfor er det absolut klogeste, som den danske regering kan gøre, det er at holde en lav profil, siger han.

- Det er at komme med nogle neddæmpede kommentarer, hvor man satser på, at der findes løsninger ved forhandlingsbordet og ikke med bomber, og uden at man placerer skyld og ansvar for entydigt hos den ene eller anden.

- Det er klart, at Danmark har mest sympati for USA, der har slået en mand ihjel, der har stået for bag en række alvorlige terrorhandlinger. Det er ikke en fredsapostel, som USA har taget ud, siger Engell.

Onsdag har regeringen indkaldt Udenrigspolitisk Nævn til ekstraordinært møde om situationen. Her kan regeringen og Folketinget have en fortrolig drøftelse af situationen.

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R), der er formand for nævnet, skriver på Twitter:

- Vigtigt med opdateret vidensgrundlag og grundig politisk drøftelse af den danske linje og ageren

/ritzau/