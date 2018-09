Eksminister overvejer V-farvel efter håndtrykskrav

Britta Schall Holberg kalder krav om borgmesterhåndtryk for statsborgerskab for helt uantageligt.

Nu kan man snart ikke være bekendt at være medlem af Venstre længere.

Sådan lyder det fra Britta Schall Holberg, tidligere minister, gruppeformand og hovedbestyrelsesmedlem og nu æresmedlem af Venstre.

Hun er i oprør over, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har sendt et lovforslag i høring, hvor et håndtryk til en repræsentant for kommunen gøres til en betingelse for at opnå statsborgerskab.

- Vi bevæger os langt ud over grænsen for, hvad liberalisme handler om, siger Britta Schall Holberg.

Hun savner fokus på, at mange indvandrere klarer sig godt, kommer i job, gør sig umage med at lære dansk og aldrig volder problemer.

- Jeg går ud fra, at det kun handler om at please Dansk Folkeparti. Det er ved at ødelægge det liberale Venstre, mener Britta Schall Holberg.

- Det er et helt andet menneskesyn, vi har. Vi har endda haft et slogan, der hed "Frihed til forskellighed", påpeger hun.

Schall Holberg finder det særlig grelt, at kommunerne risikerer bøder, hvis de ikke gennemfører det lovpligtige statsborgerskabshåndtryk.

Holberg vil "meget nødig" melde sig ud af Venstre.

- Men hvis det her fortsætter - man kan jo ikke være med i noget, som man grundlæggende føler, er fuldstændig forkert, siger hun.

Venstres partisekretær, Claus Richter, siger til kritikken, at Venstre er rigtig glade for at have Britta Schall Holberg som æresmedlem.

- Vi er glade for, at hun udtrykker sine skarpe holdninger. Hun er velkommen til at møde op til møderne i Venstres organisation og sige, hvad hun mener om udlændingepolitikken, siger Richter.

Spørgsmål: Det er kravet om håndtryk, der har været dråben, der får hende til at overveje sit partimedlemskab. Kan du se, at hun kan have ret i, at det ikke er særlig liberalt?

- Vi er rigtig glade for, at Britta æresmedlem af Venstre. Det har vi selv udnævnt hende til. Hun er velkommen til at udtrykke sine holdninger på Venstres møder. Så har jeg ikke yderligere kommentarer til de konkrete dele af udlændingepolitikken, siger Richter.

77-årige Britta Schall Holberg meldte sig ind i Venstre i 1967.

/ritzau/