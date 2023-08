Eksminister var imod homovielser - men er selv homoseksuel

Eksminister Esben Lunde Larsen var tidligere imod vielser af homoseksuelle par.

Men på et opslag på det sociale medie LinkedIn skriver den tidligere Venstre-minister nu, at han er homoseksuel. Det sker i forbindelse med Pride-ugen i København.

Ifølge Avisen Danmark er det første gang, at Esben Lunde Larsen offentligt har tilkendegivet, at han er homoseksuel.

- Da jeg selv er homoseksuel, vil jeg selvfølgelig understrege vigtigheden i at have frihed til at være, hvem du er og friheden til at elske, hvem du vil. Og fejre det. Men også kæmpe for at udbrede frihed i hele verden, skriver Esben Lunde Larsen i sit opslag.

Tilbage i 2012 sagde Esben Lunde Larsen ellers, at han som ordineret præst ville takke nej, hvis et homoseksuelt par spurgte ham, om han ville vie dem.

- Til sådan en forespørgsel vil jeg sige nej. For mig er ægteskabet mellem mand og kvinde, sagde Esben Lunde Larsen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Det skete, efter at et flertal i Folketinget havde stemt for, at homoseksuelle kunne blive viet på lige fod med heteroseksuelle.

Esben Lunde Larsen var ikke selv til stede i Folketingssalen ved afstemningen, men blev spurgt til sin holdning efterfølgende.

Han sad i Folketinget fra 2011 til 2018, og han var minister i to omgange.

Fra 2015 til 2016 var Esben Lunde Larsen uddannelses- og forskningsminister, mens han fra 2016 til 2018 var miljø- og fødevareminister.

Det var ikke uden modgang, at Esben Lunde Larsen var i dansk politik. Efter sin tiltræden som forskningsminister kom han under mistanke for plagiat i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. Mistankerne viste sig dog ikke at have noget på sig, da han ikke havde handlet imod reglerne om god videnskabelig praksis.

I den såkaldte kvotesag om fiskekvoter fik han i 2017 frataget fiskeri som ressortområde af den daværende Venstre-statsminister, Lars Løkke Rasmussen.

I 2018 meddelte Esben Lunde Larsen, at han stoppede som minister, og at han ikke ville genopstille ved det næstkommende folketingsvalg.

Han var i en årrække - efter livet som politiker - tilknyttet den amerikanske tænketank World Resources Institute i Washington, senest som direktør, inden han sidste år meddelte, at han skulle studere i Israel.

- I 1999 var jeg en ung frivillig i Israel. Lige siden da har jeg ønsket at flytte tilbage og bo der igen på fuld tid og udforske landet endnu mere, skrev Esben Lunde Larsen på LinkedIn.

I Israel tager han en masteruddannelse i Bibelen. Han har en kandidat og en ph.d. i teologi fra Københavns Universitet.

/ritzau/