Ekspert: Gevinsten ved fjerde stik i vinter havde ikke været synderligt stor. Men det er snart tid til at vaccinere igen

Det var ikke forkert, at ældre danske borgere ikke blev tilbudt et fjerde stik mod corona i vinter. Til gengæld bør de få tilbuddet senere i år, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi

Hvorfor tilbød man ikke den ældre danske befolkning et fjerde vaccinestik mod coronavirus allerede i begyndelsen af året?

Det skal Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på fredag redegøre for i et samråd i Folketingets sundhedsudvalg. Spørgsmålet er blandt andet rejst på baggrund af kritik fra eksperter, som mener, at man kunne have gjort det, blandt andet med henvisning til, at flere af Danmarks nabolande i løbet af i år har givet sine ældre befolkninger tilbud om endnu en vaccination. Kritikken afvises af professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, som dermed er på linje med Sundhedsstyrelsen.