Ekspert: Kronprinspar spiller smart kort i Herlufsholm-melding

Det er "meget moderne", at kronprinsparret deler deres overvejelser med offentligheden om deres ældste børns skolegang på Herlufsholm.

Men det er også usædvanligt, siger historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen.

- Det er noget, man gør, når man er trængt. Men det svarer også til den mere personlige stil, som kronprinsparret har, siger han.

Reaktionen kommer, efter at kronprinsparret i en udtalelse fredag eftermiddag har delt deres overvejelser om prins Christian og prinsesse Isabellas gang på skolen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Parret drager ingen konklusioner i udtalelsen, men siger, at de venter på undersøgelserne af Herlufsholm, der blev igangsat efter afsløringer om vold og mobning på skolen gennem en årrække, og dermed vinder parret sig ifølge historikeren tid.

- Det er fornuftigt at vinde sig tid. For alternativet havde været at skrige højt og tage børnene ud af skolen, og den strategi har to problemer: Børnene har lyst til at gå på skolen, og at det er useriøst, før undersøgelserne er klar, siger han.

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen er det mest prekære ved sagen for kongehuset, at Kronprinsesse Mary er formand for Mary Fonden, der bekæmper mobning.

- Men det er ikke et større problem, fordi det er et indirekte problem, og kronprinsparret har ikke ansvaret for Herlufsholm, siger han.

Samtidig siger kongehuseksperten, at parret spiller et smart kort ved at trække på deres rolle som forældre i fredagens udtalelse.

- De flytter fokus hen på noget følelsesmæssigt, og det kan enhver forstå.

- De siger, at mobning er forfærdeligt, men de siger også, at de er forældre, der skal lytte til deres børn, siger historikeren.

Ifølge ham minder sagen om, da den siddende statsminister, Mette Frederiksen (S), i 2010 valgte at flytte sin datter på privatskole, efter at hun forinden havde kritiseret netop privatskolen for at være en institution for kun ressourcestærke forældre.

Prins Christian går på gymnasiet på Herlufsholm, mens prinsesse Isabella efter planen begynder i 9. klasse efter sommerferien.

/ritzau/