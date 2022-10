Argumentet med, at vi skal skynde os at få flere vindmøller op, fordi der er krig i Ukraine og priserne stiger, virker ikke på de borgere, der bliver naboer til møllerne. Lokalsamfund skal inddrages langt mere i grøn planlægning, siger eksperter

Ekspert: Møgsager og få goder for dem, der skal have møller i baghaven, bremser grøn omstilling

Aldrig har argumenterne for sol- og vindenergi været flere: Vi vil være uafhængige af russisk gas, vi vil have lavere elpriser og vi vil imødegå klimaudfordringerne. Derfor er det heller ikke så underligt, at flere meningsmålinger i det seneste halve år har vist, at danskerne er klar til at skrue endnu mere op for grøn omstilling. Også selvom det betyder flere vindmøller og solcellepaneler i egen kommune.

Faktisk viser flere målinger - senest en, som Jydske Vestkysten har foretaget her op til valget - at mange mener, der bare skal kløs på med planerne uanset lokal modstand. Ud af de næsten 37.000, der deltog i avisens måling, erklærede flere end 23.000 sig således enige i, at solcelleparker og vindmøller skal sættes op til trods for modstand i lokalbefolkningen.