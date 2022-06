Danmark har været "fundamentalt imod" den aftale om mindsteløn, EU vedtog natten til tirsdag efter en årelang proces. Og fra et tårnhøjt ambitionsniveau om "slet ikke at ville have den", har Danmark faktisk skubbet meget til den aftale, det alligevel endte med, siger Jens Arnholtz, lektor ved sociologisk institut på Københavns Universitet og ekspert i arbejdsmarkedsregulering på EU-niveau.

Hvilken aftale vedtog EU natten til tirsdag?