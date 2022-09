Ekspert: På tide at frigøre os helt fra russisk energi

Efter at det russiske gasselskab Gazprom fredag endnu engang har lukket for gassen til Tyskland og Europa mener Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, at det er på tide at tage konsekvensen.

Han opfordrer Danmark og det øvrige EU til endegyldigt at droppe al energiimport fra Rusland.

- Det er jo den situation, vi har forberedt os på hele tiden. Men det giver usikkerhed og intern splid i Europa, når der bliver ved med at blive skabt tvivl om, hvor længe vi kan få gas fra Rusland.

- Derfor bør det være en fælleseuropæisk beslutning, at vi ikke længere skal importere energi fra Rusland, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han erkender, at det er nemmere sagt end gjort, fordi der er stor forskel på, hvor afhængige de enkelte EU-lande er af naturgas.

Men det er trods alt lykkedes at blive enige om at skære 15 procent af gasforbruget, og den aftale ser vi resultatet af nu.

- De energibesparelsesinitiativer, der er sat i værk, virker rent faktisk. Gaslagrene er fyldt hurtigere op, end vi regnede med, og de langsigtede gaspriser er faldende.

- Men der skal endnu mere til, og for mig at se bør vi følge tyskernes eksempel og sigte efter at spare 20 procent af gasforbruget.

Danmark har allerede opfyldt sin sparekvote på 15 procent, men det skal ikke forhindre os i at være endnu mere ambitiøse, mener Brian Vad Mathiesen.

- På den måde kan vi få inflationen endnu længere ned, samtidig med, at der er penge at spare på energiregningen. Det vil stille alle bedre, siger han.

/ritzau/