Politikerne vil igen have forskere til at undersøge magten, men en ny magtudredning kan ikke fortælle politikerne, hvordan de løser demokratiets problemer, påpeger samfundsforsker

Ekspert: Tæt på naivt at tro, at ny magtudredning kan redde demokratiet

Folketingsmedlemmer føler sig magtesløse og går ned med stress. Unge i stort tal undlader at stemme til valg eller melde sig ind i politiske partier. Mange mennesker afholder sig fra at skrive noget som helst på de sociale medier, fordi tonen er blevet alt for rå.

Det knager og brager i demokratiet og den demokratiske samtale, og baggrunden for det skal en gruppe forskere se nærmere på i en såkaldt magtudredning. Tilbage i 2003 kom den første magtudredning herhjemme – et digert forskningsværk på et halvt hundrede bøger og 35 mindre skrifter om magt, medier og demokrati i det danske samfund.