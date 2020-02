Efter årtier som rygraden i dansk socialpolitik er satspuljen i færd med at blive afviklet. Det er ikke et sekund for tidligt, mener Rådet for Socialt Udsattes nye formand, der har svært ved at pege på, hvad godt ”puljen egentlig har ført med sig”. Socialpolitikken skal ændres radikalt, hvis den skal reddes, mener hun og en række andre mangeårige iagttagere af socialpolitikken