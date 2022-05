Et stærkere europæisk forsvarssamarbejde må ikke underminere Nato, lød det i sidste uge fra generalsekretær Jens Stoltenberg. Der kan sagtens komme bump på vejen, men i det store billede skal man ikke være nervøs, lyder det fra professor

Eksperter afviser, at mere EU-samarbejde “underminerer” Nato

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har – som det er kutyme for politikere i hans vægtklasse – afholdt sig fra at blande sig i den danske folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet.

Men alligevel blev det bemærket, da han i et interview i sidste uge med en række europæiske medier gjorde opmærksom på, at øget europæisk forsvarssamarbejde, som Danmark nu enten skal tilslutte sig eller fortsætte med at stå udenfor, “selvfølgelig” ikke må “duplikere eller underminere Nato”.