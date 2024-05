Eksperter afviser Nye Borgerliges politianmeldelse af Vermund

Politianmeldelsen af Nye Borgerliges tidligere ledelse på Christiansborg, Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen, har ingen gang på jord ifølge juridiske eksperter.

Anmeldelsen handler om lukningen af partiets folketingsgruppe, som ifølge den nye ledelse er sket uretmæssigt.

- Umiddelbart lyder det, som om de har en håbløs sag. Det virker helt skudt forbi, at det her skulle være en sag for politiet, siger juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet til TV2.

Han har læst indholdet af den anmeldelse, som hovedbestyrelsen har sendt til Nordsjællands Politi.

Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen lukkede og forsøgte at opløse Nye Borgerlige i januar. Siden valgte baglandet dog at fortsætte partiet med Martin Henriksen som ny formand.

Waage understreger, at han ikke kender sagens nærmere omstændigheder, men at der ud fra det, der er fremlagt, næppe er noget at komme efter for politiet.

- Hvis de skal forfølge de her klager videre, så må det ske ved at rejse et erstatningskrav ved et civilt søgsmål. Det er ikke en politisag, siger Waage.

Han bakkes op af Lotte Helms, der er adjunkt på juridisk institut på Syddansk Universitet.

- Jeg forstår ikke, hvad det er, de vil have politiet til. Det her er ikke inden for det område, hvor politiet normalt agerer, siger hun til TV2.

Onsdag kunne TV2 fortælle, at flere toppersoner har valgt at forlade partiet som en direkte konsekvens af politianmeldelsen.

En af dem er den tidligere organisatoriske formand i Nye Borgerlige, Frederik Meyer Johannesen, der også i en periode har været fungerende formand for partiet.

