Eksperter er enige: 3F-formands dobbeltliv er ikke en privatsag

Hvad formanden for Danmarks største fagforbund gør i sit privatliv, er ikke uvæsentligt for hans evner som leder. Det vurderer en række eksperter i ledelse og etik.

Formanden for 3F, Per Christensen, har ifølge B.T. gennem flere år levet et dobbeltliv med to partnere, to sæt svigerfamilier og to sæt stedbørn. Per Christensen har erkendt forløbet i et Facebook-opslag, og i kølvandet på medieomtalen har 3F indkaldt sin hovedbestyrelse til krisemøde i næste uge.

Det er svært at forestille sig Per Christensen fortsætte som formand for 3F, vurderer Steen Vallentin, lektor på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation, CBS:

”I en organisation, der bygger på et fundament af tillid, er formandens integritet og moralske habitus afgørende. Vi taler jo om tillidsmandssystemet, hvor tillid og fortrolighed er kerneværdier. Hvordan kan man fortsætte med en chef, som så iskoldt og kalkuleret har løjet over for sine nærmeste i årevis?”, siger Steen Vallentin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hans kollega, Bent Meier Sørensen, professor i organisation og filosofi ved CBS, er enig:

”Vi ser på de reaktioner, der er kommet på sagen, at der er tale om mere end enkelte tilfælde af utroskab eller små løgne. Sagen her peger på en mere grundlæggende personlighedsbrist, som ikke bare kan bortforklares eller undskyldes,” siger Bent Meier Sørensen.

Også Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved RUC, forestiller sig, at flere af 3F’s medlemmer vil få svært ved at bakke op om deres formand:

”Mange af dem vil sikkert gå og spekulere på, om han også har løjet i rollen som formand,” siger han.

Thomas Søbirk Petersen mener dog, at det er en fejlslutning at tro, at bare fordi man lyver i et område af sit liv, lyver man også i et andet:

”Man kan godt være et skidt menneske overfor sit nærmeste og samtidig være en god leder – eller omvendt,” siger Thomas Søbirk Petersen, og giver et eksempel fra filmen ”Druk”, hvor en lærer, spillet af Mads Mikkelsen, spørger sine elever om, hvilken leder de ønsker sig – lederen som er vegetar og afholdsmand, eller lederen, som er en utro alkoholiker:

”De to ledere viser sig at være Adolf Hitler og Winston Churchill. Den ene ødelagde sit land og den anden reddede sit. Hvor meget siger en håndfuld karaktertræk om lederevnerne?”.

Det ligger dog i tiden, at ledere, også i deres privatliv, ses som repræsentanter for deres organisation, forklarer Bent Meier Sørensen:

”Det er en konsekvens af en mere integreret forståelse af arbejde og privatliv. De bliver mere uadskillelige,” siger han.

Også Pia Søltoft, sognepræst og ledelsescoach, kender til denne udvikling indenfor ledelsesfilosofien:

”For tyve år siden havde man måske kunne undskylde sig med, at privatlivet ingen rolle spillede for lederevnerne. Men i et moderne, personligt lederskab tager man sig selv med på arbejde, og man fylder lederskabet med den etik og de værdier, man også manøvrerer med i privatlivet. Det er de fleste topledere opmærksomme på,” siger Pia Søltoft.

Per Christensenskriver selv i et Facebook-opslag at ”...jeg på ingen måde har ladet utroskab i privatlivet påvirke mit arbejde som forbundsformand”.

Det har B.T. imidlertid sået tvivl om.

Avisen beretter, at Per Christensen i 2015 har benyttet sig af 3F’s advokat Peter Giersing til at advare kvinderne mod at fortælle deres historie, og at formanden har udnyttet sin position til at låne en lejlighed, som han i mindst ét tilfælde benyttede til at dække over sit dobbeltliv.

Gennem 3F’s pressechef meddelerPer Christensen, at han ikke ønsker at kommentere sagen overfor Kristeligt Dagblad.

Og i sit Facebook-opslag udtrykker Per Christensen, at hans utroskab ikke er en sag for offentligheden:

”Selvom denne sag også har flere sider ønsker jeg ikke at kommentere mere på mit privatliv. Jeg håber pressen herefter vil lade privatliv være privat,” skriver Per Christensen.

Boligminister Kaare Dybvad (S) sår også tvivl om offentlighedens interesse i Per Christensens utroskab:

“Jeg har gennem længere tid været frustreret over, at medierne går meget tæt på folks privatliv, uanset om det har direkte betydning for folks arbejde,” skriver Kaare Dybvad som kommentar til Per Christensens opslag.

Boligministeren skriver dog samtidig, at sagen er udtryk for ”en moralsk helt forkert opførsel”, og at ofrene i sagen er kvinderne.

Men kombinationen af Per Christensens position og utroskabets karakter gør, at sagen fortjener offentlighedens interesse, mener Steen Vallentin:

”Der er masser af sager, hvor medierne med rette vælger ikke at lufte politikers, lederes og andre kendte menneskers utroskab eller bedrag i privatlivet. Men jeg synes, hans ageren i privatlivet er væsentligt i denne sag, både hans position i fagbevægelsen og de årelange løgne og svigt taget i betragning. Det er ikke bare dyneløfteri,” siger Steen Vallentin.