Eksperter foreslår tre modeller til grøn omstillings columbusæg

En ekspertgruppe foreslår tirsdag efter et års arbejde tre modeller for en ny CO2-afgift. En er ensartet, hvilket er den billigste måde for samfundet at mindske udledningen på.

To af modellerne er differentieret. Det vil friholde de største udledere og i højere grad ramme de virksomheder, som udleder mindre, da de skal løfte en større del af byrden.

- Udledningerne er meget ulige fordelt. De fem største udledere står for 44 procent af udledningen. Det er et opmærksomhedspunkt, vi vil tage højde for.

- Vi har ikke kunnet finde en model, der perfekt afvejer alle hensyn, så vi kommer til at præsentere flere modeller, siger professor i økonomi Michael Svarer. Han er formand for kommissionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle modellerne står til at mindske udledningen med 3,5 millioner ton frem mod 2030. Danmark mangler mere end ni millioner ton i øjeblikket for at nå det politiske mål.

Det er nu op til Folketingets partier at blive enige om, hvilken model de vil fortsætte med for at mindske udledningen.

Regeringspartiet Socialdemokratiet har tidligere været skeptisk over for CO2-afgifter.

Men efter fleres års politisk brydekamp tegner der sig et flertal for en afgift, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i årets nytårstale sagde, at der skulle være enighed om en CO2-afgift i år.

Hun lovede "en ny og ambitiøs afgift på CO2". Afgiften vil være det største bidrag til at mindske CO2-udledningen med 70 procent i 2030, hvilket er et politisk mål.

Det er samfundsøkonomisk billigst at vælge en ensartet sats for en ny CO2-afgift.

Men eksperterne i front frygter, at det vil føre til nedgang i produktionen blandt landets virksomheder og en risiko for, at de vil flytte produktionen til udlandet.

De miljøøkonomiske vismænd har foreslået en ensartet CO2-afgift på 1200 kroner per ton. Klimarådet har foreslået 1500 kroner.

/ritzau/