Eksperter: Højere kommuneskat er usædvanligt rammebrud

At kommunerne i år sætter en højere skat end regeringen og KL's aftalte mål er usædvanligt, siger eksperter.

Landets kommuner står til samlet at hæve skatterne med 82 millioner kroner for 2018.

Tidligere i år blev Kommunernes Landsforening, KL, og regeringen ellers enige om at arbejde for en skattenedsættelse på 250 millioner kroner.

En sådan overskridelse af skatterammen er faktisk ret usædvanlig, lyder vurderingen fra to eksperter i offentlig økonomi.

- Inden for de sidste seks-syv år har kommunerne holdt sig meget pænt inden for rammen på både skatte- og udgiftssiden. Så det er ikke sket længe, at de har overskredet, siger Kurt Houlberg, professor Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Samme vurdering kommer fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet Bent Greve.

På grund af overskridelsen vil regeringen nu trække kommunerne kollektivt i det statslige bloktilskud.

Der bliver ifølge regeringen tale om en krone-til-krone modregning, hvilket også er noget overraskende, forklarer Bent Greve.

- Det er usædvanligt, at det sker, særligt når overskridelsen er så lille, som den er her, siger han.

Siden 2011 har kommunerne måttet regne med sanktioner, hvis de overforbruger i forhold til økonomiaftalen.

Når kommunerne netop overskrider rammen på skattesiden i år, kan det skyldes to ting, mener Kurt Houlberg.

- Dels har kommunerne vænnet sig til den her trussel om sanktioner, som staten har lagt over kommunernes økonomi siden 2011, og er måske mindre forsigtige i år, siger han og fortsætter:

- Derudover er det valgår, hvilket betyder, at lokalpolitikerne kan være mere villige til at risikere sanktioner, fordi det kan være svært at møde borgerne med spareplaner, forklarer han.

KL’s formand Martin Damm (V) siger, at kommunerne har haft svært ved at holde sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Odense Kommune er en af de fire kommuner, der står til at overskride rammen. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) forklarer, at det er vigtigt for velfærdsniveauet, at kommunen hiver de ekstra penge hjem.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) er imidlertid "ikke tilfreds", og mener, at det er et "et klart brud på vores aftale".

I alt sænker 13 kommuner skatterne næste år, mens fire kommuner hæver skatterne så meget, at der bliver tale om en samlet stigning.

/ritzau/