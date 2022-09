Eksperter kritiserer gennemsigtighed i hudlobbyisme

Seks medicinalfirmaer var ifølge medie med til at betale for hudsammenslutnings konference på Christiansborg.

Det burde have været mere tydeligt, at en konference på Christiansborg for sammenslutningen Hudsagen var støttet finansielt af flere medicinalfirmaer.

Det udtaler eksperter til Jyllands-Posten.

Hudsagen er oprettet af de tre patientforeninger Atopisk Eksem Forening, Patientforeningen HS Danmark og Psoriasisforeningen.

Men da sammenslutningen tidligere på året inviterede politikere og andre til konference på Christiansborg, var det ifølge Jyllands-Posten medicinalindustrien, der betalte for konferencen.

Således stod lobbyfirmaet Rud Pedersen for at hjælpe med konferencen, og Rud Pedersen havde en aftale om betaling på 50.000 kroner fra mindst ét medicinalfirma, skriver mediet.

De seks medicinalselskaber, som støttede konferencen med penge, er ifølge mediet Abbvie, Leo Pharma, Lilly, Novartis, Pfizer og Sanofi.

I den oprindelige invitation til konferencen, som skulle have været afholdt i december 2021, stod det ikke nævnt, at Hudsagens arbejde blev støttet af medicinalindustrien.

Det blev rettet i en senere version, da konferencen blev afholdt i april efter en coronaudskydelse.

Jonas Juul Bisserup Bechfeldt, direktør for Rud Pedersen i Danmark, beklager fejlen over for Jyllands-Posten og understreger, at den blev rettet.

Men Peter Munk Christiansen, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, ser flere problemer.

Han hæfter sig blandt andet ved, at et debatindlæg fra Hudsagen, som blev bragt i Altinget, var blevet udarbejdet med hjælp fra medicinalfirmastøttede Rud Pedersen.

- Der er slet ingen tvivl om, at det burde have fremgået af invitationen til konferencen, at industrien havde betalt det hele. Og på samme måde bliver folk holdt for nar, når de læser debatindlægget, siger han til mediet.

- Alle tror, at det er patienterne, som taler – og ingen får da den tanke, at det er industrien, som har betalt for læserbrevet.

Anne Skov Vastrup er formand for Atopisk Eksem Forening og var med til at etablere Hudsagen. Hun understreger over for Jyllands-Posten, at Hudsagen selv har bestemt, hvad der skal skrives i indlægget.

/ritzau/