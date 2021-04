Eksperter kulegraver danskeres sundhed efter coronanedlukning

Regioner nedsætter ekspertudvalg, der skal se på folkesundhed og trivsel hos danskere under coronanedlukning.

Er der færre, der under coronanedlukningen er gået til læge, selv om de har haft symptomer på alvorlig sygdom?

Hvis det er tilfældet, hvilken betydning har det haft for udvikling af sygdomme, og hvad kan der gøres for at rette op på det forsømte?

Det er nogle af de spørgsmål, som et ekspertpanel under Danske Regioner skal belyse.

- Opgaven bliver at afdække konsekvenserne, der har været af de nedlukninger, vi har været igennem i det danske samfund under coronakrisen, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

- Det kan være negative konsekvenser af den isolation, vi har levet i, og der kan være sundhedsmæssige konsekvenser af sygdomme, der ikke er blevet opdaget, og af dårlig mental trivsel, siger hun.

Regionerne har allieret sig med blandt andre sundhedsprofessorer, med patientorganisationer og repræsentanter for lægevidenskabelige selskaber.

Også kommunerne, sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og sundhedsdirektørerne fra de fem regioner er med i panelet.

Ekspertudvalget skal ikke beskæftige sig med, hvordan regeringen og sundhedsmyndighederne har håndteret coronakrisen.

Det er alene de sundhedsmæssige konsekvenser af forårets og vinterens nedlukning for borgerne, der har panelets fokus.

- Vi kommer til at snævre ind på en lang række områder. Både kroniske sygdomme, multisygdom, kræft, hjerte-kar sygdomme, psykisk sygdom, trivsel og folkesundhed. Vi skal hele vejen rundt, siger Stephanie Lose.

Hun har selv en formodning om, at coronaen især har haft store omkostninger, når det gælder mistrivsel og isolation.

- Afdækningen må vise, hvor det er værst. Men jeg tror, at den mentale sundhed er noget af det, der kommer til at være i fokus, siger Stephanie Lose.

Eksperterne skal ikke kun se på, hvor det er gået skidt. De skal også komme med bud på tiltag, der om muligt kan rette op på det forsømte.

Det er ifølge regionsformanden heller ikke alt, der er gået skævt under coronakrisen.

- Der kan også være positive konsekvenser, hvor nogle grupper i samfundet har haft fordel af, at tempoet er blevet lidt lavere på nogle områder, siger Stephanie Lose.

Panelet træder sammen første gang 20. april. Drøftelserne vil løbende blive offentliggjort.

/ritzau/