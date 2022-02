Eksperter: Kulturbidrag muligvis på kant med dansk OECD-løfte

Regerings forslag om et kulturbidrag fra streamingtjenester i Danmark ser på overfladen ud til at være i strid med en aftale, som Danmark i OECD-regi har underskrevet.

Det vurderer professor i international skatteret Anders Nørgaard Laursen fra Aarhus Universitet og post.doc Rasmus Corlin Christensen fra CBS.

Det samme vurderer tre andre jurister og økonomer over for Politiken.

Regeringen har som del af sit medieudspil foreslået, at streamingtjenester i Danmark skal betale fem procent af deres omsætning til staten.

I oktober sidste år skrev Danmark dog under på en OECD-aftale. Den indeholder et afsnit om at fjerne - og ikke genindføre - beskatning af "digitale services".

- Det virker som en uforenelig størrelse. Det danske kulturbidrag virker umiddelbart til at være svært at forene med, at vi har forpligtet os til ikke at indføre digitale service skatter, siger Anders Nørgaard Laursen.

Han tager forbehold for, at der ikke er lavet noget konkret lovforslag. Hans vurdering bygger derfor kun på regeringens præsentation og den presseomtale, der har været.

OECD er en organisation, hvor lande aftaler regler for samhandel. Den pågældende aftale har næsten 140 lande skrevet under på.

Aftalen i OECD er ikke juridisk bindende. Men det er sådan set heller ikke en juridisk afgørelse, den danske regering bør frygte.

Afsnittet om beskatning af digitale services kom med i aftalen, fordi USA ønskede et stop for beskatning af primært amerikanske tjenester såsom Netflix og HBO. Det forklarer post.doc ved CBS Rasmus Corlin Christensen.

- Aftalen har flere elementer såsom en global minimumskat på 15 procent. Men en anden del af aftalen var, at man blev enige om ikke at indføre nye digitale særskatter, siger han.

- Det gjorde man, fordi USA var rigtig sur over, at man i Europa og andre steder i verden har forsøgt at pålægge skatte på Apple, Facebook, Google, Netflix og så videre.

- Man blev enige om, at det skal vi ikke have, og det gør vi for USA's skyld, og så får vi en aftale.

- Det her kulturbidrag, som regeringen har foreslået, kunne man argumentere for er en digital særskat.

Dermed risikerer regeringen med sit medieudspil i værste fald at påkalde sig vrede fra USA, vurderer de to forskere. Den vurdering deler de tre andre eksperter, som Politiken har talt med.

Kulturministeriet har oplyst, at det er regeringens opfattelse, at forslaget om et kulturbidrag er tilladt som følge af et EU-direktiv.

- Det EU-direktiv, som regulerer området, giver mulighed for at pålægge streamingtjenester finansielle forpligtelser i form af for eksempel en bidragspligt eller en investeringspligt, oplyser ministeriet.

- Disse forpligtelser anses ikke for at have samme karakteristika som de digitale skatter, som OECD-aftalen vil sætte en stopper for.

- Flere EU-lande har allerede indført finansielle forpligtelser for streamingtjenesterne med hjemmel i AVMS-direktivet.

/ritzau/