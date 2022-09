Eksperter skal hjælpe Forsvaret med investeringer for milliarder

Der er behov for investeringer i materiel, it og rekruttering de kommende år, lyder det fra Morten Bødskov.

Regeringen nedsætter et ekspertudvalg på forsvarsområdet. Udvalget skal understøtte Forsvaret i den kommende tiårige forligsperiode fra 2023.

Det fortæller forsvarsminister Morten Bødskov (S) onsdag på et pressemøde i forbindelse med del 1 af regeringens eftersyn af det danske forsvar.

- Ekspertudvalget skal være med til hjælpe Forsvaret med at kunne kapere de store investeringer, der kommer i de kommende år, siger han.

Morten Bødskov peger på, at Forsvaret ikke vil kunne opretholdes på sit nuværende niveau, medmindre der investeres massivt i det.

- Hvis vi skal fortsætte de aktiviteter, der er nu, og skal nå et niveau, der gør, at det er en solid bund under Forsvaret, så er der behov for milliardinvesteringer for at sikre fundamentet for Forsvaret, siger han.

Konkret peger Bødskov på en række områder, hvor der lige nu er udfordringer i det danske forsvar.

- Der er øgede udgifter til drift af materiellet og øgede udgifter til vedligeholdelse af materiellet.

- Personalet er også et område, hvor vi kan se, at der er behov for at rekruttere flere, og fastholde dem, som vi har, bedre, siger Morten Bødskov.

Han nævner videre udskydelsen af forligsprojekter, indkøb, it-området og forsvarets bygninger som udfordringer i Forsvaret lige nu.

Priserne på dele af militært materiel er steget markant som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Derudover har Forsvarets infanterikampkøretøjer brug for en tidligere opdatering, fordi de er blevet brugt mere intensivt.

Inden udgangen af 2033 skal Danmark fremover bruge to procent af bruttonationalproduktet til forsvar og sikkerhed.

Det er en del af Det Nationale Kompromis, der blev indgået i marts af Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, De Radikale og SF.

Aftalepartierne afsatte desuden en generel reserve på 3,5 milliarder kroner både i år og næste år. Det skete i lyset af den anspændte situation efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det vides endnu ikke, hvem der skal sidde i det ekspertudvalget på forsvarsområdet.

