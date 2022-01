Eksperter tror coronapandemien vil brænde ud inden forår

En kombination af mange smittede og milde sygdomsforløb betyder, at pandemien inden for en måned kan ebbe ud.

Coronapandemien kan meget vel være overstået i Danmark, inden foråret begynder.

Det vurderer tre coronaeksperter i Politiken tirsdag.

En af dem er pandemiforsker Lone Simonsen fra Roskilde Universitetscenter:

- Med min erfaring fra andre historiske pandemier er jeg ganske sikker på, at vi med omikrons komme er på vej ind i slutspillet, hvor den aktuelle coronapandemi vil miste pusten, inden foråret melder sin ankomst, siger hun.

Rekordhøje smittetal med corona giver immunitet hos mange af dem, der bliver smittet. Det er blandt andet det, der kan få coronapandemien til at ebbe hurtigt ud.

Det er ifølge Lone Simonsen den meget smitsomme omikronvariant, der lige nu giver mange danskere, hvad forskeren kalder en naturlig boostervaccine.

Hun vurderer, at hver anden dansker i slutningen af januar vil have haft corona, og at Danmark samlet set vil opnå flokimmunitet.

Både Jens Lundgreen, professor på Københavns Universitet, og Søren Riis Paludan, professor på Aarhus Universitet, er enige i Lone Simonsens forudsigelse.

Også de vurderer, at corona ret hurtigt vil udgøre en mindre byrde for folkesundheden. Dels fordi corona er mindre dødelig på grund af mutationer som omikron samt udbredelsen af vacciner. Dels fordi flere bliver immune.

Lone Simonsen mener, at man kan kigge på tidligere pandemier, hvis man vil forstå, hvordan de virker.

Hun fortæller, at historiske influenzapandemier som regel varer mellem to og fem år og kommer i to til fire store bølger.

