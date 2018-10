Regeringen vil lade 15-årige tage stilling til organdonation – men effekten er tvivlsom

Regeringens forslag om at lade unge ned til 15 år tage stilling til organdonation sender et godt signal, men vil næppe øge antallet af donorer markant, lyder det fra eksperter. Selv få personers organer kan dog gøre en forskel, siger læge

Jonas Steinmeier var kun 11 år, da han blev transplanteret med en ny lever, fordi han lider af multiorgansygdommen cystisk fibrose. I dag er han 16 år, og det er allerede længe siden, at han tog stilling til liv, død og sin egen krop: Han har bestemt, at han selv vil være organdonor, og at hans krop skal doneres til videnskaben, når han engang dør.

Fremover skal flere unge mennesker tænke sig om lige som Jonas Steinmeier, mener regeringen, som er på vej med et lovforslag om, at unge mennesker ned til 15 år skal kunne tilmelde sig Donorregistret som organdonorer.

Men Jonas Steinmeier tvivler på, at regeringens forslag vil have nogen særlig effekt på hverken stillingtagen eller andelen af donorer:

”Jeg vil melde mig til, ja. Men det er kun, fordi jeg ved, hvad det vil sige at mangle og få et organ. Jeg tror overhovedet ikke, jeg havde tænkt på at melde mig, hvis jeg ikke havde prøvet alt det selv, som jeg har prøvet,” forklarer han, mens han sidder på Rigshospitalet til et af de rutinemæssige tjek af sin sygdom.

Helle Haubro, centerleder ved Dansk Center for Organdonation, siger, at forslaget sender et vigtigt signal. Men hun tror ikke, det rykker markant ved antallet af donorer.

”Jeg synes, det er et rigtig godt signal til de unge om, at de skal tage snakken om organdonation. Men der dør heldigvis meget få unge i den aldersgruppe, hvor det kan blive aktuelt, så det er næppe her, vi vil se, at der vil ske en stor forøgelse,” siger hun.

Sidste år døde 32 personer, mens de ventede på et nyt organ. Samme år blev kun fire personer mellem 0-17 år organdonorer ud af et samlet antal donorer på 103, ifølge tal fra Dansk Center for Organdonation. Lidt over en million voksne danskere er organdonorer.