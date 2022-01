Eksperter vil bevare restriktioner lidt endnu

Vi er så tæt på målet, at det ikke giver mening at fjerne alle restriktioner, mener en coronaspecialist.

To eksperter stiller sig uforstående over for, at statsminister Mette Frederiksen (S) lægger op til at fjerne alle coronarestriktioner allerede fra mandag den 31. januar, som flere medier skriver.

Smittetallene buldrer i vejret i disse dage, og vi er så tæt på målet, at det ikke giver mening at slippe tøjlerne nu, mener Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

- Jeg er noget forbløffet. Jeg har hele tiden været fortaler for at gøre én ting ad gangen. Man burde beholde mundbindet, for det gør, at virus holder sig inden for mundbindet, hvis man er smittet, siger Eskild Petersen.

Mette Frederiksen ventes på et pressemøde onsdag klokken 18 at meddele, at hun vil foreslå coronarestriktionerne ophævet fra 31. januar. Det bekræfter unavngivne kilder til flere medier.

Ifølge Jyllands-Posten vil hun samtidig bebude, at coronavirus fra 5. februar ikke mere bør kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Avisen skriver, at det sker med afsæt i anbefalinger fra Epidemikommissionen.

Eskild Petersen støttede at lempe karantænereglerne, da der i sidste uge blev meldt om 30 procent sygemeldte medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen. Inden for undervisning og sundhedssektoren var tallet 25 procent.

- Så det var en kalkuleret risiko at tage, fordi man fik en masse folk tilbage på arbejde, siger professoren.

Men siden man åbnede skolerne 6. januar, er smittetallet steget støt. Tirsdagens 46.590 smittede er formentlig smittet for tre dage siden, mener han.

- Jeg synes, det her er for hurtigt. Når vi er så tæt på målet, kan jeg ikke se, hvorfor i alverden vi ikke lige har 10-12 dage mere til at trække vejret og sige: Når vi nu har ændret karantænereglerne, så rører vi ikke ved noget før 7. februar, siger Eskild Petersen.

Han kan heller ikke se visdommen i at fjerne corona fra kategorien "samfundskritisk sygdom", før kurven er knækket.

- Hvorfor i alverden skal vi gøre det? Vi ved, at der kommer en ny variant på et tidspunkt, der er 918 indlagte, og det hele tordner deropad, lyder det fra Eskild Petersen.

Heller ikke lektor på RUC Viggo Andreasen, matematiker og specialist i spredning af infektionssygdomme, er enig.

- Jeg havde gerne set, man ventede en uge. Så ville man få et lidt mere jævnt forløb, når epidemien topper, så smittetallene kommer knap så højt op.

Men da vi har få indlæggelser og få dødsfald på grund af corona, er det klart, at vi skal til at skifte tankegang og tænke på corona som på andre smitsomme sygdomme, mener Viggo Andreasen.

- Det, vi gør nu med at slippe corona løs, er det, vi prøvede i efteråret. Da opdagede vi, at vores vacciner ikke var gode nok. Nu har vi så forberedt os bedre med boostervaccine. Og så må vi prøve igen, siger han.

/ritzau/